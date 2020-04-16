У Київській області посилюють карантинні заходи на Великдень

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Київській області посилюють карантинні заходи на Великодні свята, зокрема, обмежуть рух перебування у громадських місцях та посилюють контроль за дотриманням цих обмежень. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу Київської ОДА.