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У Київській області посилюють карантинні заходи на Великдень

У Київській області посилюють карантинні заходи на Великдень

Київ • УНН

 • 18922 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Київській області посилюють карантинні заходи на Великодні свята, зокрема, обмежуть рух перебування у громадських місцях та посилюють контроль за дотриманням цих обмежень. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Київська обласна державна адміністрація, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, закликає мешканців області максимально обмежити пересування та перебування в громадських місцях у період вихідних і Великодніх святкових днів з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Епідемічна ситуація ускладнюється з кожним днем. Фахівці очікують пік захворювань в області саме на Великодні свята з 18 по 21 квітня. Щоб стримати хвилю зараження коронавірусом, комісія вирішила:

1.Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 13 квітня 2020 та з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня 2020;

2.Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей;

3.Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах;

4.Обмежити доступ громадян до місць поховань та із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках та інше.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що влада не може втручатися у справи церкви, але може просити людей залишатися вдома навіть на Великдень.

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