КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киевской области усиливают карантинные мероприятия на Пасху, в частности, ограничат движение пребывания в общественных местах и усиливают контроль за соблюдением этих ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.