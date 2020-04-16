В Киевской области усиливают карантинные мероприятия на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киевской области усиливают карантинные мероприятия на Пасху, в частности, ограничат движение пребывания в общественных местах и усиливают контроль за соблюдением этих ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"Киевская областная государственная администрация, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, призывает жителей области максимально ограничить передвижение и пребывание в общественных местах в период выходных и Пасхальных праздничных дней с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области именно на Пасхальные праздники с 18 по 21 апреля. Чтобы сдержать волну заражения коронавирусом, комиссия решила:
1.Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 13 апреля 2020 года и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля 2020 года;
2.Усилисть контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;
3.Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;
4.Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по два человека и в защитных масках и прочее.
Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власть не может вмешиваться в дела церкви, но может просить людей оставаться дома даже на Пасху.