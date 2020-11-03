У Київській області на хабарі затримали посадову особу податкової
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Київській області на хабарі затримали заступника начальника управління-начальника відділу податків та зборів з юридичних осіб ГУ ДПС області. Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано на одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління-начальника відділу податків та зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Київській області (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — повідомили в пресслужбі.
Так, за даними слідства, вказана посадовець, використовуючи службові повноваження, висунула директору ТОВ вимогу надати їй неправомірну вигоду за безперешкодне закриття суб’єкта господарювання.
В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання посадовою особою неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другої частини фігурантку затримали у приміщенні магазину, розташованого поблизу місця її роботи.
Наразі затриманій особі готується повідомлення про підозру, повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України затримали під час одержання першої частини хабара в сумі 100 000 доларів за закриття кримінального провадженя.