В Киевской области на взятке задержали должностное лицо налоговой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киевской области на взятке задержали заместителя начальника управления-начальник отдела налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГНС области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
“Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержан на получении неправомерной выгоды заместитель начальника управления-начальник отдела налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГПС в Киевской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сообщили в пресс-службе.
Так, по данным следствия, указанная чиновница, используя служебные полномочия, выдвинула директору ООО требование предоставить ей неправомерную выгоду за беспрепятственное закрытие предприятия.
В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали получение должностным лицом неправомерной выгоды двумя частями. При получении второй части фигурантку задержали в помещении магазина, расположенного вблизи места ее работы.
Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении, сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее руководитель Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины задержали во время получения первой части взятки в сумме 100 000 долларов за закрытие уголовного производств.