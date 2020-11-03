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В Киевской области на взятке задержали должностное лицо налоговой

В Киевской области на взятке задержали должностное лицо налоговой

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киевской области на взятке задержали заместителя начальника управления-начальник отдела налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГНС области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

“Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержан на получении неправомерной выгоды заместитель начальника управления-начальник отдела налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГПС в Киевской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сообщили в пресс-службе.

Так, по данным следствия, указанная чиновница, используя служебные полномочия, выдвинула директору ООО требование предоставить ей неправомерную выгоду за беспрепятственное закрытие предприятия.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали получение должностным лицом неправомерной выгоды двумя частями. При получении второй части фигурантку задержали в помещении магазина, расположенного вблизи места ее работы.

Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении, сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее руководитель Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины задержали во время получения первой части взятки в сумме 100 000 долларов за закрытие уголовного производств.

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