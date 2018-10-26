У київській мерії пояснили, чому не вірять у дієвість нічної заборони на алкоголь

Він нагадав, що нещодавно в Києві вступила заборона на продаж алкоголю з 23:00 до 10:00.

"Тепер місто має підстави виписувати штраф за нічний продаж алкоголю, якщо у суб'єкта підприємницької діяльності є ліцензія на продаж алкоголю. Якщо такої ліцензії немає, то продаж алкоголю в будь-який час є незаконним і має припинятися поліцією. Це обмеження не стосується ресторанів і кафе, у яких є ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями", - роз'яснив Білоцерківець.

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Тепер Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА повинен повідомити всі господарюючі суб'єкти про дане обмеження, після чого організувати фіксацію порушень, додав радник мера.

"Покарання - штраф. Я переконаний, що такої санкції недостатньо, і необхідно дати повноваження щодо анулювання ліцензії на продаж алкоголю в разі невиконання рішення місцевої ради фіскальним органам. Будемо надалі працювати в цьому напрямку", - написав він.

Відзначимо, що досвід багатьох країн довів нееффктівность нічних заборон в боротьбі з високим рівнем вживання алкогольної продукції. Навпаки, в силу різних обмежень на реалізацію легального алкоголю, зростає кількість пропозицій нелегальної (сурогатної) продукції, відзначають експерти.

Більш того, "нічні заборони" на продаж спиртного порушують справедливу конкуренцію на ринку, переконані в АМКУ, оскільки вони стосуються, як правило, тільки магазинів, в той час, як ресторани і кафе під їх дію не підпадають.