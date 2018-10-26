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В киевской мэрии пояснили, почему не верят в действенность ночного запрета на алкоголь

Киев  •  УНН

 • 8484 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве недостаточно штрафа в 1 тыс. 700 гривен за нарушение запрета продавать алкоголь ночью. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, передает УНН.

Он напомнил, что недавно в Киеве вступил запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00.

“Теперь город имеет основания выписывать штраф за ночную продажу алкоголя, если у субъекта предпринимательской деятельности есть лицензия на продажу алкоголя. Если такой лицензии нет, то продажа алкоголя в любое время является незаконной и должна пресекаться полицией. Это ограничение не касается ресторанов и кафе, у которых есть лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками”, — разъяснил Белоцерковец.

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Теперь Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА должен уведомить все хозяйствующие субъекты о данном ограничении, после чего организовать фиксацию нарушений, добавил советник мэра.

“Наказание — штраф. Я убежден, что такой санкции недостаточно, и необходимо дать полномочия по аннулированию лицензии на продажу алкоголя в случае невыполнения решения местного совета фискальным органам. Будем в дальнейшем работать в этом направлении”, — написал он.

Отметим, что опыт многих стран доказал неэффктивность ночных запретов в борьбе с высоким уровнем употребления алкогольной продукции. Напротив, в силу различных ограничений на реализацию легального алкоголя, растет количество предложение нелегальной (суррогатной) продукции, отмечают эксперты.

Более того, “ночные запреты” на продажу спиртного нарушают справедливую конкуренцию на рынке, убеждены в АМКУ, поскольку они касаются, как правило, только магазинов, в то время, как рестораны и кафе под их действия не подпадают. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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