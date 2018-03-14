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У Київраді можуть переглянути доцільність переходу на літній час

У Київраді можуть переглянути доцільність переходу на літній час

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Київській міській раді можуть переглянути доцільність переходу на літній час. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.

Так, сьогодні на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту депутати погодили проект рішення про звернення до Кабінету Міністрів України щодо перегляду доцільності існуючого порядку обчислення часу на території України (запровадження та скасування переходу на літній час).

Депутати впевнені, що щорічне переведення годинників викликає так званий часовий стрес і негативно впливає на психологічний та фізичний стан людини. У такі перехідні періоди багато українців скаржаться на погане самопочуття, адже навіть незначне зміщення часу порушує роботу біологічного годинника.

Як наслідок – підвищена чутливість та емоційність, порушення сну та загострення хронічних захворювань. Тому в Київраді ставлять під сумнів доцільність переходу на літній час.

Нагадаємо, на деякі свята біля будівлі Київради та будівель райдержадміністрацій хочуть піднімати прапор ОУН.

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