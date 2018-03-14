В Киевсовете могут пересмотреть целесообразность перехода на летнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киевском городском совете могут пересмотреть целесообразность перехода на летнее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Так, сегодня на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты депутаты согласовали проект решения об обращении в Кабинет Министров Украины относительно пересмотра целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины (введение и отмена перехода на летнее время).
Депутаты уверены, что ежегодный перевод часов вызывает так называемый временной стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. В такие переходные периоды многие украинцы жалуются на плохое самочувствие, ведь даже незначительное смещение времени нарушает работу биологических часов.
Как следствие - повышенная чувствительность и эмоциональность, нарушения сна и обострение хронических заболеваний. Поэтому в Киевсовете ставят под сомнение целесообразность перехода на летнее время.
Напомним, на некоторые праздники возле здания Киевсовета и зданий райгосадминистраций хотят поднимать флаг ОУН.