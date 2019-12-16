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У "Київміськбуді" повідомили про джерела фінансування добудови будинків "Укрбуду"

У "Київміськбуді" повідомили про джерела фінансування добудови будинків "Укрбуду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Фінансування завершення будівництва житлових будинків компанії "Укрбуд" буде відбуватися за рахунок нерозподіленого прибутку компанії "Київміськбуд", також не виключена допомога держави. Про це заявив під час брифінгу в понеділок голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд "Ігор Кушнір, передає кореспондент УНН.

"Хочу відразу прибрати одне питання, яке дуже часто ставиться в інтернеті на наших сайтах - за який рахунок буде фінансуватися цей проект? Можу запевнити вас, що інвестори, які на сьогодні є у "Київміськбуду", жодним чином не будуть ображені", - сказав Кушнір.

Він запевнив, що грошові кошти цих інвесторів будуть спрямовані лише на їхні житлові комплекси.

"На сьогодні у компанії є нерозподілений прибуток, накопичений роками, але водночас ми покладаємося на підтримку держави, КМДА, Кабінету міністрів, і, одночасно, почали вести переговори з багатьма державними банками про кредитування для завершення цього процесу", - додав очільник компанії.

При цьому генеральний директор компанії "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода додав, що "в цих же комплексах надалі "Київміськбуд" буде розвивати нові черги".

"За рахунок цього, повертаючись до питання "за що буде добудовуватися", - за рахунок цього як раз і буде покритий той чи інший дефіцит, який є на сьогоднішній момент", - заявив він.

Нагадаємо, раніше "Київміськбуд" офіційно заявив про готовність добудувати будинки "Укрбуду".

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір пообіцяв, що компанія виконає взяті зобов'язання. Водночас він зазначив, що терміни реалізації та введення в експлуатацію житлових будинків будуть зміщуватися, адже сам процес передачі незавершених об'єктів займе певний час.

Як повідомляв УНН, державний концерн "Укрбуд" заявив про зупинку робіт на 26 об'єктах, 25 з яких житлові будинки. В цілому йдеться про 13 тисяч квартир.

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