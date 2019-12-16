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В "Киевгорстрое" сообщили об источниках финансирования достройки домов "Укрбуда"

В "Киевгорстрое" сообщили об источниках финансирования достройки домов "Укрбуда"

Киев  •  УНН

 • 11803 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Финансирование завершения строительства жилых домов компании "Укрбуд" будет производиться за счет нераспределённой прибыли компании "Киевгорстрой", также не исключена помощь государства. Об этом заявил на брифинге в понедельник глава правления — президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передаёт корреспондент УНН.

"Хочу сразу убрать один вопрос, который очень часто задаётся в интернете на наших сайтах – за какой счет будет финансироваться этот проект? Могу уверить вас, что инвесторы, которые на сегодняшний день есть у "Киевгорстроя", ни коим образом не будут обижены", - сказал Кушнир.

Он заверил, что денежные средства этих инвесторов будут направлены только на их жилищные комплексы.

"На сегодняшний день у компании есть нераспределённая прибыль, накопленная годами, но в то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров, и, одновременно, начали вести переговоры со многими государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса", - добавил глава компании.

При этом генеральный директор компании "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода добавил, что "в этих же комплексах в дальнейшем "Киевгорстрой" будет развивать новые очереди".

"За счет этого, возвращаясь к вопросу "за что будет достраиваться", - за счет этого как раз и будет покрыт тот или иной дефицит, который есть на сегодняшний момент", - заявил он.

Напомним, ранее "Киевгорстрой" официально заявил о готовности достроить дома "Укрбуда".

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир пообещал, что компания выполнит взятые обязательства. В тоже время он отметил, что сроки реализации и введения в эксплуатацию жилых домов будут смещаться, ведь сам процесс передачи незавершенных объектов займет некоторое время. 

Как сообщал УНН, государственный концерн "Укрбуд" заявил об остановке работ на 26 объектах, 25 из которых жилые дома. В целом речь идет о 13 тысячах квартир.

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