У “Київміськбуді” повідомили, на скількох ділянках зводять свої об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Житлові проекти Холдингова компанія “Київміськбуд” зводить на 31 земельній ділянці. Про це розповів голова правління — президент ПрАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” Ігор Кушнір, пише УНН.
“Зараз є 31 ділянка, на яких реалізуються житлові проекти. Ще дев’ять ділянок на стадії проектування, їх ми презентуємо пізніше. Загальний обсяг будівництва за проектами становитиме близько 4 млн кв. м. У більшості випадків, ми купуємо у приватних власників. Ніхто ніяких преференцій нам, як міський компанії, не дає. У Прибалтиці забудовників носять на руках. Якщо ти купив ділянку, за півроку в тебе буде дозвіл, потім два роки ти будуєш, ніхто не приходить щось перевіряти. Після завершення будівництва всі гроші йдуть на погашення витрат, і тільки після того, як ти повернув інвестиції, починаєш платити податки державі”, — розповів Кушнір.
Він також додав, що більшість об’єктів, які зводить компанія зосереджені у столиці, адже правління компанії прийняло рішення, що діяльність холдингу має бути зосереджена саме в столиці.