В "Киевгорстрое" сообщили, на скольких участках возводят свои объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Жилые проекты Холдинговая компания "Киевгорстрой" возводит на 31 земельном участке. Об этом рассказал глава правления - президент ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.
"Сейчас есть 31 участок, где реализуются жилищные проекты. Еще девять участков на стадии проектирования, их мы представим позже. Общий объем строительства по проектам составит около 4 млн кв. м. В большинстве случаев, мы покупаем у частных владельцев. Никто никаких преференций нам, как городской компании, не дает. В Прибалтике застройщиков носят на руках. Если ты купил участок, за полгода у тебя будет разрешение, затем два года ты строишь, никто не приходит что-то проверять. После завершения строительства все деньги идут на погашение расходов, и только после того, как ты вернул инвестиции, начинаешь платить налоги государству", - рассказал Кушнир.
Он также добавил, что большинство объектов, которые возводит компания, сосредоточены в столице, ведь правление компании приняло решение, что деятельность холдинга должна быть сосредоточена именно в Киеве.