В "Киевгорстрое" сообщили, на скольких участках возводят свои объекты

"Сейчас есть 31 участок, где реализуются жилищные проекты. Еще девять участков на стадии проектирования, их мы представим позже. Общий объем строительства по проектам составит около 4 млн кв. м. В большинстве случаев, мы покупаем у частных владельцев. Никто никаких преференций нам, как городской компании, не дает. В Прибалтике застройщиков носят на руках. Если ты купил участок, за полгода у тебя будет разрешение, затем два года ты строишь, никто не приходит что-то проверять. После завершения строительства все деньги идут на погашение расходов, и только после того, как ты вернул инвестиции, начинаешь платить налоги государству", - рассказал Кушнир.

Он также добавил, что большинство объектов, которые возводит компания, сосредоточены в столице, ведь правление компании приняло решение, что деятельность холдинга должна быть сосредоточена именно в Киеве.