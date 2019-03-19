У "Київміськбуді" показали, як будується ЖК "Італійський квартал"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На сьогодні у більшій частині будинків житлового комплексу "Італійський квартал" ведуться монолітні роботи на різних рівнях. Про це на своїй сторінці розповів президент Холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір і показав фото з будівництва, повідомляє УНН.
"Італійський квартал" не зовсім типовий для КМБ об'єкт. Але тим цікавіше. На сьогодні ц більшій частині будинків ведуться монолітні роботи на різних рівнях. Крім того, у 7 будинку проводиться облаштування паль. У 8 - бетонна підготовка, будівельники в'яжуть фундаментну плиту. У будинках №№ 13 і 14 виконують цегельну кладку на рівні 1-2 поверхів", - розповів Кушнір.
Він зазначив, що комплекс - у межах міста, при цьому нічим не поступається заміським котеджам зі своїми дворами і простором для комфортного життя. Ціна квадрата стартує від 18 207 грн з урахуванням знижки.
Нагадаємо, ЖК "Італійський квартал" - це 14 чотириповерхових будинків комфорт-класу, об'єднаних у загальний архітектурний проект, що будується по вул. Богатирській, 32. На перших поверхах ЖК "Італійський квартал" будуть унікальні квартири з власною терасою, площею від 24 кв. м до 47 кв. м. Також, на першому поверсі одного з будинків будуть розміщені нежитлові приміщення, які можна придбати під аптеки, кафе або клініку сімейної медицини або салони краси.
На території комплексу буде побудований сучасний дитячий садок, ігрові та спортивні майданчики. Поруч з комплексом буде гіпермаркет. Завдяки закритій території, відеоспостереженню та патрулюванню 24/7 на територію ЖК "Італійський квартал" можуть потрапити лише жителі.