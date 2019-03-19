В "Киевгорстрое" показали, как строится ЖК "Итальянский квартал"

"Итальянский квартал" не совсем типичный для КГС объект. Но тем интереснее. На сегодняшний день в большей части домов ведутся монолитные работы на разных уровнях. Кроме того, в 7 доме проводится обустройство буроинъекционных свай. В 8 — бетонная подготовка, строители вяжут фундаментную плиту. В домах №№ 13 и 14 выполняют кирпичную кладку на уровне 1-2 этажей", — рассказал Кушнир.

Он отметил, что комплекс — в черте города, при этом ничем не уступает загородным коттеджам со своими дворами и пространством для комфортной жизни. Цена квадрата стартует от 18 207 грн с учетом скидки.

Напомним, ЖК “Итальянский квартал” — это 14 четырехэтажных домов комфорт-класса, объединенных в общий архитектурный проект, что строится по ул. Богатырской, 32. На первых этажах ЖК “Итальянский квартал” будут уникальные квартиры с собственной террасой, площадью от 24 кв. м до 47 кв. м. Также, на первом этаже одного из домов будут размещены нежилые помещения, которые можно приобрести под аптеки, кафе или клинику семейной медицины или салоны красоты.

На территории комплекса будет построен современный детский сад, игровые и спортивные площадки. Рядом с комплексом будет гипермаркет. Благодаря закрытой территории, видеонаблюдению и патрулированию 24/7 на территорию ЖК “Итальянский квартал” могут попасть только жители.