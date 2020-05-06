У Києво-Печерській лаврі за добу зареєстровано 17 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За минулу добу у столиці коронавірусну хворобу підтвердили у 68 осіб, з них 17 – у Києво-Печерській лаврі. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердилось захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 68 людей… 17 випадків, підтверджених за минулу добу – у Києво-Печерській лаврі", - сказав Кличко.
З його слів, всього на сьогодні у столиці COVID-19 підтвердили у 1651 особи.
Нагадаємо, на ранок середи в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 - летальні.