В Киево-Печерской лавре за сутки зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За минувшие сутки в столице коронавирусную болезнь подтвердили у 68 человек, из них 17 - в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердилось заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 68 человек... 17 случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской лавре", - сказал Кличко.
По его словам, всего на сегодняшний день в столице COVID-19 подтвердили у 1651 человека.
Напомним, на утро среды в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 - летальные.