У Києві з’явиться Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
“Проект рішення має на меті надати дозвіл на розробку проекту землеустрою для Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної сотні, 3 у Печерському районі орієнтовною площею 1,23 га. На відповідній земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу”, — сказано в повідомленні.
Відповідний проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.