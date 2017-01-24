В Киеве появится Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.
"Проект решения имеет целью предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства для Музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га. На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса ", - говорится в сообщении.
Соответствующий проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.