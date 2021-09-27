У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 600 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У столиці протягом 38-го тижня 2021 року зареєстрували 14 385 хворих на грип та ГРВІ. До медичних закладів госпіталізували 625 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 35,2%. Наразі показник захворюваності становить 485,6.
Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 15,5% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 8061 (зростання на 15,5%), дорослих — 6324 особи (зростання на 15%).
Серед хворих діти становлять 56%, а на попередньому тижні — 55,9%. Із них 51,5% — діти шкільного віку.
До медичних закладів упродовж 38-го тижня госпіталізовано 625 осіб, серед госпіталізованих — 172 дитини.
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