У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 600 осіб

Деталі

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 35,2%. Наразі показник захворюваності становить 485,6.

Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 15,5% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 8061 (зростання на 15,5%), дорослих — 6324 особи (зростання на 15%).

Серед хворих діти становлять 56%, а на попередньому тижні — 55,9%. Із них 51,5% — діти шкільного віку.

До медичних закладів упродовж 38-го тижня госпіталізовано 625 осіб, серед госпіталізованих — 172 дитини.

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 135 хворих на коронавірус. П’ятеро людей померли.