В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю госпитализировали более 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столице в течение 38-й недели 2021 года зарегистрировали 14 385 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализированы 625 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 35,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 485,6.
Всего в столице по сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости на 15,5% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболело — 8061 (рост на 15,5%), взрослых — 6324 (рост на 15%).
Среди заболевших дети составляют 56%, а на предыдущей неделе — 55,9%. Из них 51,5% — дети школьного возраста.
В медицинские учреждения в течение 38-й недели госпитализировано 625 человек, среди них — 172 ребенка.
Напомним
В столице за прошедшие сутки обнаружили 135 больных коронавирусом. Пять человек умерли.