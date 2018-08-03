У Києві зросла мінімальна вартість житла у новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У столиці, станом на серпень, зросла мінімальна вартість одного квадратного метра житла у новобудовах. Про це свідчить статистика ЛУН.ua, повідомляє УНН.
Так, у липні мінімальна вартість зросла з 15 100 до 15 500 грн за квадратний метр. Середня вартість дещо зменшилась з 22 500 до 22 300.
Нагадаємо, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних фінансових умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або ж знижки за умов стовідсоткової оплати.
Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.