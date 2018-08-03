В Киеве выросла минимальная стоимость жилья в новостройках

Так, в июле минимальная стоимость выросла с 15 100 до 15 500 грн за квадратный метр. Средняя стоимость несколько уменьшилась с 22 500 до 22 300.

Напомним, крупные застройщики, такие как, например, "Киевгорстрой", предлагают инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных финансовых условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.