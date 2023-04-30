У Києві зріс рівень водопілля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Києві в порівнянні з попередньою добою рівень водопілля збільшився на 5 см. Аварійних підтоплень наразі не зафіксовано Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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«За інформацією Укргідрометцентру станом на 10:00 29.04.2023 рівень води в р. Дніпро, в Києві біля мосту «Метро» складає 9 296 см (за Балтійською системою висот). Температура води +13*С. Коливання рівня води останніми днями має незначну амплітуду - в порівнянні з попередньою добою рівень водопілля в межах столиці збільшився на 5 см. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий)», - повідомив Попко.
За його словами, на цей час по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень.
«До критичного рівня води ще понад 1 м. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 25 см - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків», - зазначив Попко.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що станом на 10:00 29 квітня рівень води в річці Дніпро, в Києві біля мосту «Метро» складав 9 291 см (за Балтійською системою висот). Рівень водопілля додав +1 см.
28 квітня повідомлялося, що У Києві рівень води у Дніпрі за добу суттєво впав - на 19 см, після трьох днів підйому рівня водопілля.