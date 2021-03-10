У Києві зранку вулиці "червоні" через затори

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Жилянській, Михайла Стельмаха, Вадима Гетьмана, Миколи Голего.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Миколи Грінченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності та Дарницькому шосе.

Рух на мостах – Південному, Патона, Метро та Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Доповнення

На Київщині у середу, 10 березня, без опадів. На дорогах подекуди слизько. Температура вночі 6-9° морозу, вдень 0-2° тепла.