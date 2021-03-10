В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 60002 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81276 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111932 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147304 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196893 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194046 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280648 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329508 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157934 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143196 просмотра

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В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок

Киев  •  УНН

 • 19319 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на 8:05 среды, 10 марта, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Голосеевском, Победы, на улицах Жилянской, Михаила Стельмаха, Вадима Гетьмана, Николая Голего.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Николая Гринченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности и Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Южном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Дополнение

В Киевской области в среду, 10 марта, без осадков. На дорогах местами скользко. Температура ночью 6-9° мороза, днем 0-2° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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