В Киеве утром улицы "красные" из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на 8:05 среды, 10 марта, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Голосеевском, Победы, на улицах Жилянской, Михаила Стельмаха, Вадима Гетьмана, Николая Голего.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Николая Гринченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности и Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Южном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Дополнение
В Киевской области в среду, 10 марта, без осадков. На дорогах местами скользко. Температура ночью 6-9° мороза, днем 0-2° тепла.