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У Києві зранку утворилися незначні затори

У Києві зранку утворилися незначні затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на 8:15 на дорогах Києва утворилися незначні затори на кількох ділянках доріг та двох мостах. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, через ремонтні роботи утворилися затори на проспекті Степана Бандери. Також незначне ускладнення руху транспорту на проспекті Героїв Сталінграду.

Також рух транспорту частково ускладнено на проспекті Перемоги та бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі незначні затори на Броварському проспекті та проспекті Миколи Бажана.

На Південному мосту та мосту Метро незначне ускладнення руху у напрямку правого берега. Іншими мостами можна проїхати вільно.

Нагадаємо, на 8 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,10 грн/дол.

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