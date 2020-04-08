В Киеве утром образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева образовались незначительные пробки на нескольких участках дорог и двух мостах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.
Так, из-за ремонтных работ образовались пробки на проспекте Степана Бандеры. Также незначительное затруднение движения транспорта на проспекте Героев Сталинграда.
Также движение транспорта частично затруднено на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу незначительные пробки на Броварском проспекте и проспекте Бажана.
На Южном мосту и мосту Метро незначительное затруднение движения в направлении правого берега. Другими мостами можно проехать свободно.
Напомним, на 8 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/долл.