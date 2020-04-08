В Киеве утром образовались незначительные пробки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84436 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100218 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102401 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101675 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109697 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98411 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104458 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106419 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131381 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130406 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве утром образовались незначительные пробки

В Киеве утром образовались незначительные пробки

Киев  •  УНН

 • 16443 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева образовались незначительные пробки на нескольких участках дорог и двух мостах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, из-за ремонтных работ образовались пробки на проспекте Степана Бандеры. Также незначительное затруднение движения транспорта на проспекте Героев Сталинграда.

Также движение транспорта частично затруднено на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу незначительные пробки на Броварском проспекте и проспекте Бажана.

На Южном мосту и мосту Метро незначительное затруднение движения в направлении правого берега. Другими мостами можно проехать свободно.

Напомним, на 8 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/долл.

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