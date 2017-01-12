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У Києві зійшов із рейок трамвай, рух зупинився на годину

У Києві зійшов із рейок трамвай, рух зупинився на годину

Київ • УНН

 • 11942 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Зранку у Києві на годину було призупинено рух трамваїв у районі метро Чернігівська. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київпастрансу”.

“Трамвай зійшов з рейок о 9.55. Наразі рух трамваїв відновлено. Там стояв рух трохи менше години”, — повідомили у прес-службі.

За інформацією dtp.kiev.ua на цей час були відключені світлофори та утворився затор.

“Відключені світлофори, приїхав кран, піднімає. Затор. Трамваї, що прямують від ДВРЗ стоять з людьми без руху”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 10 січня у Києві на годину було призупинено рух швидкісних трамваїв № 1 та № 3, що курсують на лінії між Борщагівкою та Центральним залізничним вокзалом.

Українські Національні Новини

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