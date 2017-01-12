В Киеве сошел с рельсов трамвай, движение остановилось на час
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Утром в Киеве на час было приостановлено движение трамваев в районе метро Черниговская. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".
"Трамвай сошел с рельсов в 9.55. Сейчас движение трамваев восстановлено. Там стояло движение чуть меньше часа ", - сообщили в пресс-службе.
По информации dtp.kiev.ua на это время были отключены светофоры и образовался затор.
"Отключены светофоры, приехал кран поднимает. Затор. Трамваи, следующие от ДВРЗ стоят с людьми без движения ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 10 января в Киеве на час было приостановлено движение скоростных трамваев № 1 и № 3, курсирующих на линии между Борщаговкой и Центральным железнодорожным вокзалом.