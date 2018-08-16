У Києві зі складу вилучили 15 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Поліція Києва вилучила із одного з складів 15 тис. пляшок алкоголю сумнівної якості. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“До київської поліції надійшло повідомлення про фальсифікований алкоголь на одному зі складів у столиці”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, правоохоронці вилучили з незаконного обігу 12 тис. пляшок горілки “різних брендів” та 3 тис. пляшок вермуту. Весь товар направляють на експертні дослідження.
Також слідчі проводять заходи та збирають доказову базу щодо осіб, які зберігали продукцію сумнівної якості та займалися її розповсюдженням у точки роздрібної торгівлі.
Як повідомляв УНН, у Тернополі вилучили близько 6 тис. пляшок фальсифікованої горілки.