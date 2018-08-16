В Киеве со склада изъяли 15 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Полиция Киева изъяла из одного из складов 15 тыс. бутылок алкоголя сомнительного качества. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"В киевскую полиции поступило сообщение о фальсифицированном алкоголе на одном из складов в столице", - говорится в сообщении.
Как отмечается, правоохранители изъяли из незаконного оборота 12 тыс. бутылок водки "разных брендов" и 3 тыс. бутылок вермута. Весь товар направляют на экспертные исследования.
Также следователи проводят мероприятия и собирают доказательную базу в отношении лиц, сохраняющих продукцию сомнительного качества и занимались ее распространением в точки розничной торговли.
Как сообщал УНН, в Тернополе изъяли около 6 тыс. бутылок фальсифицированной водки.