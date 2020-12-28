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У Києві житлово-комунальна інспекція здійснила за рік майже 2 тисячі перевірок

Київ • УНН

 • 15278 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Столична житлово-комунальна інспекція здійснила за рік майже 2 тисячі перевірок. Киянам повернули близько 30 млн гривень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві житлово-комунальна інспекція здійснила за рік майже 2 тисячі перевірок

"Нагадаю, житлово-комунальна інспекція працює в Києві вже 5 років. І місто робить все, щоб її робота була ефективною, а кияни – отримували якісний сервіс. Протягом цього року інспекція здійснила близько 2 тисяч перевірок. За їх результатами комунальні служби усували недоліки в своїй роботі або робили перерахунок киянам за неякісні чи ненадані послуги. Сума, яку фактично повернули людям, склала майже 30 мільйонів гривень", – повідомив Кличко.

За його словами, серед найбільш частих порушень, що виявляють інспектори, – неналежне утримання будинків та прибудинкових територій. А також неякісне надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.

"Ініціювати таку перевірку роботи комунальних служб кияни можуть, звернувшись до Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ – за номером 1557. Або на сторінку служби в Facebook", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, понад пів мільйона людей у Києві живуть у будинках застарілого житлового фонду.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у десятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо - газоповітряної суміші без послідуючого горіння). Внаслідок вибуху сталося руйнування декількох поверхів. Рятувальники виявили на місці трагедії тіла п’яти загиблих.

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