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В Киеве жилищно-коммунальная инспекция осуществила за год почти 2 тысячи проверок

Киев • УНН

 • 15278 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Столичная жилищно-коммунальная инспекция осуществила за год почти 2 тысячи проверок. Киевлянам вернули около 30 млн гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве жилищно-коммунальная инспекция осуществила за год почти 2 тысячи проверок

"Напомню, жилищно-коммунальная инспекция работает в Киеве уже 5 лет. И город делает все, чтобы ее работа была эффективной, а киевляне - получали качественный сервис. В течение этого года инспекция осуществила около 2 тысяч проверок. По их результатам коммунальные службы устраняли недостатки в своей работе или делали перерасчет киевлянам за некачественные или предоставленные услуги. Сумма, которую фактически вернули людям, составила почти 30 миллионов гривен", - сообщил Кличко.

По его словам, среди наиболее частых нарушений, которые выявляют инспекторы, - ненадлежащее содержание домов и придомовых территорий. А также некачественное предоставление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения.

"Инициировать такую проверку работы коммунальных служб киевляне могут, обратившись в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ - по номеру 1557. Или на страницу службы в Facebook", - отметил Кличко.

Напомним, более полумиллиона людей в Киеве живут в домах устаревшего жилого фонда.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно - газовоздушной смеси без последующего горения). В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

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