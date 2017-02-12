У Києві жінка викинула з вікна 7 поверху дитину і скоїла суїцид
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Позняках у Києві 31-річна жінка викинула з вікна сьомого поверху дитину, двох котів і скоїла самогубство. Про це повідомляє УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.
"Моторошна НП в Києві на Позняках: жінка 1986 р.н., хлопчик 2014 р.н. І два кота випали з вікна 7 поверху", - йдеться у повідомленні.
Жінка загинула на місці, а її сина, ще живого,в критичному стані госпіталізовано з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою.
Варто зазначити, що під час падіння хлопчик провалився через дах у підвальне приміщення, звідки його діставали поліцейські, які прибули на виклик.
Крім того, в ході падіння загинув один кіт. Другий ще живий, проте забився в закритому приміщенні, звідки його намагаються дістати.
На місці події працює поліція і оперативно-слідча група. Одна з версій, яку розглядає слідство - самогубство.
Слідчі також працюють у квартирі загиблої.
Як повідомляв УНН, за фактом смертельного ДТП у столиці відкрито кримінальне провадження.