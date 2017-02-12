В Киеве женщина выбросила из окна 7 этажа ребенка и совершила суицид
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На Позняках в Киеве 31-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, двух кошек и совершила самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Жуткое ЧП в Киеве на Позняках: женщина 1986 г.р., мальчик 2014 г.р. и два кота выпали из окна 7 этажа", - говорится в сообщении.
Женщина погибла на месте, а ее сына, еще живого, в критическом состоянии госпитализировано с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой.
Стоит отметить, что при падении мальчик провалился через крышу в подвальное помещение, откуда его доставали полицейские, прибывшие на вызов.
Кроме того, в ходе падения погиб один кот. Второй еще жив, однако забился в закрытом помещении, откуда его пытаются достать.
На месте происшествия работает полиция и оперативно-следственная группа. Одна из версий, которую рассматривает следствие - самоубийство.
Следователи также работают в квартире погибшей.
Как сообщал УНН, по факту смертельного ДТП в столице открыто уголовное производство .