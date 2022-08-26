У Києві жінка розбещувала та знімала 5-річну доньку для порноконтенту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві до 6 років позбавлення волі засуджено жінку, яка розбещувала та знімала 5-річну доньку для порноконтенту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook, передає УНН.
Деталі
За участі ювенального прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом до 6 років позбавлення волі засуджено жінку за фактами розбещення малолітньої дитини, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.
Зазначається, що починаючи з 2017 року, 29-річна обвинувачена систематично вчиняла розпусні дії відносно своєї малолітньої доньки, якій на той момент виповнилося лише 5 років. Свої дії жінка знімала на мобільний телефон та поширювала відео в мережі Інтернет.
Протиправні дії відносно дитини тривали протягом трьох років і лише після втручання правоохоронців були припинені.
У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала частково. Водночас суд, оцінивши наведені прокурором докази, визнав її винною в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.
Цитата
"Враховуючи те, що прокурор у дебатах орієнтував суд на призначення жінці покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, Деснянська окружна прокуратура міста Києва готує на вирок апеляційну скаргу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Миколаївській області 30-річна жінка разом із 17-річною спільницею змушувала своїх маленьких дітей зніматися у порно, після чого за гроші вона продавала відеоматеріали Інтернеті.