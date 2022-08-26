В Киеве женщина развращала и снимала 5-летнюю дочь для порноконтента

Детали

При участии ювенального прокурора Деснянской окружной прокуратуры города Киева судом к 6 годам лишения свободы приговорена женщина по фактам развращения малолетнего ребенка, а также изготовления, хранения и распространения детской порнографии.

Отмечается, что начиная с 2017 года, 29-летняя обвиняемая систематически совершала развратные действия в отношении своей малолетней дочери, которой на тот момент исполнилось всего 5 лет. Свои действия женщина снимала на мобильный телефон и распространяла видео в Интернете.

Противоправные действия в отношении ребенка продолжались в течение трех лет и только после вмешательства правоохранителей были прекращены.

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала частично. В то же время, суд, оценив приведенные прокурором доказательства, признал ее виновной в инкриминируемых уголовных правонарушениях и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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"Учитывая, что прокурор в дебатах ориентировал суд на назначение женщине наказания в виде 8 лет лишения свободы, Деснянская окружная прокуратура города Киева готовит на приговор апелляционную жалобу", - говорится в сообщении.

Напомним

В Николаевской области 30-летняя женщина вместе с 17-летней сообщницей заставляла своих маленьких детей сниматься в порно, после чего за деньги она продавала видеоматериалы в Интернете.