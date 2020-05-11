У Києві збираються встановити новий фонтан: показали, яким він буде
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко показав, як виглядатиме новий фонтан, який встановлять на Володимирській гірці у столиці цього року. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Останні новини в нас, на жаль, зайняті коронавірусом, але ми готуємся до того, щоб повернутися до нормального, звичного життя... Зараз ми ремонтуємо парки, сквери, нові інфраструктурні об’єкти. Я зараз знаходжусь в майстерні, де у нас є один з таких макетів, і ми готуємось вже через декілька місяців презентувати один такий об’єкт — фонтан, пам’ятник. Такий дзвін, храми Києва, майже всі конфесії. І над містом Києвом парить Архистратига Михаїл, який захищав наше місто в різні часи”, — зазначив Кличко.
Він додав, що фонтан буде символізувати Дніпро, на скульптурі будуть історичні київські об’єкти.
“Ми зараз бачимо, така скульптура, тільки це прототип. Вона буде вдвічі більше. І пам’ятник — 16 на 18 метрів, от так буде виглядати", — зауважив Кличко.
Встановити новий фонтан планують у верхній частині парку “Володимирська гірка”, за Михайлівським Золотоверхим собором.
Нагадаємо, "Їжачка в тумані" повернули у столичний сквер на Рейтарській після реставрації.