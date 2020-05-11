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В Киеве собираются установить новый фонтан: показали, каким он будет

Киев • УНН

 • 26161 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко показал, как будет выглядеть новый фонтан, который установят на Владимирской горке в столице в этом году. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Киеве собираются установить новый фонтан: показали, каким он будет

"Последние новости у нас, к сожалению, заняты коронавирусом, но мы готовимся к тому, чтобы вернуться к нормальной, привычной жизни... Сейчас мы ремонтируем парки, скверы, новые инфраструктурные объекты. Я сейчас нахожусь в мастерской, где у нас есть один из таких макетов, и мы готовимся уже через несколько месяцев представить один такой объект - фонтан, памятник. Такой звон, храмы Киева, почти все конфессии. И над городом Киевом парит Архистратиг Михаил, который защищал наш город в разное время", - отметил Кличко.

Он добавил, что фонтан будет символизировать Днепр, на скульптуре будут исторические киевские объекты.

"Мы сейчас видим, такая скульптура, только это прототип. Она будет вдвое больше. И памятник - 16 на 18 метров, вот так будет выглядеть", - отметил Кличко.

Установить новый фонтан планируют в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором.

Напомним, "Ежика в тумане" вернули в столичный сквер на Рейтарской после реставрации.

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