У Києві завтра зранку обмежать в’їзд вантажівок через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону, у Києві вночі та вранці 3 березня сильний сніг, хуртовини, посилення швидкості вітру до 15-24 м/с, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України передає УНН.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов 3 березня з 4:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, таке рішення прийняте сьогодні, 2 березня, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
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Головне управління ДСНС України у м. Києві звертається до водіїв з проханням без потреби не виїжджати на власному автотранспорті та пересісти на громадські види транспорту аби не створювати затори на автошляхах столиці.