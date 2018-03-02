В Киеве завтра утром ограничат въезд грузовиков из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона, в Киеве ночью и утром 3 марта сильный снег, метели, усиление скорости ветра до 15-24 м/с, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины передает УНН.
"В связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 4:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, такое решение принято сегодня, 2 марта, Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
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Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве обращается к водителям с просьбой без надобности не выезжать на собственном автотранспорте и пересесть на общественные виды транспорта чтобы не создавать пробки на дорогах столицы.