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У Києві завтра відбудеться саміт глав урядів держав-членів ГУАМ

У Києві завтра відбудеться саміт глав урядів держав-членів ГУАМ

Київ • УНН

 • 9955 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві завтра, 12 грудня, відбудеться саміт глав урядів держав-членів організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"12 грудня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прийматиме в Києві саміт глав урядів держав-членів ГУАМ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Кабміну, тема заходу – державно-приватне партнерство у реалізації ключових проектів ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню.

"Делегацію Грузії очолюватиме Прем’єр-міністр Георгій Гахарія, делегацію Республіки Молдова – Прем’єр-міністр Іон Кіку, делегацію Азербайджанської Республіки – Віце-прем’єр-міністр Алі Ахмедов", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, за повідомленням адміністрації президента Грузії, візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до України відкладено на 2020 рік за проханням української сторони.

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