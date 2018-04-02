У Києві завтра очікується до 12 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві завтра, 3 квітня, очікується до +12 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру.
“Завтра у Києві без опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у столиці були пориви вітру 15-20 м/с.
Як раніше повідомлялось, на минулих вихідних, 24 березня, до Києва прийшла метеорологічна весна. Кліматологи відзначили, що, попри морозну погоду у Києві, температурних рекордів цьогорічного березня зафіксовано не було. Найхолоднішим днем місяця було 7 березня, тоді температура повітря доходила до −25 градусів.