В Киеве завтра ожидается до 12 градусов тепла

"Завтра в Киеве без осадков. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем ​​10-12 °", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в столице были порывы ветра 15-20 м/с .

Как ранее сообщалось, что в минувшие выходные, 24 марта, в Киев пришла метеорологическая весна. Климатологи отметили, что, несмотря на морозную погоду в Киеве, температурных рекордов нынешнего марта зафиксировано не было. Самым холодным днем месяца было 7 марта, тогда температура воздуха доходила до -25 градусов.