У Києві завтра обмежать рух на мосту Метро

Цитата

"Із 11:00 до 20:00 19 жовтня на мосту Метро через р. Дніпро частково обмежать рух транспорту в напрямку з лівого берега на правий", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зміни пов’язані із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту.

Доповнення

30 вересня у столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок. Ніхто не постраждав.