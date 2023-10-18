У Києві завтра обмежать рух на мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Києві 19 жовтня буде обмежений рух транспорту на мосту Метро через поточний ремонт. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
Цитата
"Із 11:00 до 20:00 19 жовтня на мосту Метро через р. Дніпро частково обмежать рух транспорту в напрямку з лівого берега на правий", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зміни пов’язані із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту.
Доповнення
30 вересня у столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок. Ніхто не постраждав.