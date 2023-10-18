В Киеве завтра ограничат движение на мосту Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киеве 19 октября будет ограничено движение транспорта на мосту Метро из-за текущего ремонта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
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"С 11:00 до 20:00 19 октября на мосту Метро через р. Днепр частично ограничат движение транспорта в направлении с левого берега на правый", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что изменения связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия на мосту.
Дополнение
30 сентября в столице во время ремонтных работ на Дегтяревском мосту произошел обвал балок. Никто не пострадал.