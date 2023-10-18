В Киеве завтра ограничат движение на мосту Метро

Цитата

"С 11:00 до 20:00 19 октября на мосту Метро через р. Днепр частично ограничат движение транспорта в направлении с левого берега на правый", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что изменения связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия на мосту.

Дополнение

30 сентября в столице во время ремонтных работ на Дегтяревском мосту произошел обвал балок. Никто не пострадал.