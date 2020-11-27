У Києві завели справу через втручання в е-систему судочинства

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. За несанкціоноване втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи повідомлено про підозру адміністратору ДП “Інформаційні судові системи” Державної судової адміністрації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"... повідомлено про підозру адміністратору ДП “Інформаційні судові системи” Державної судової адміністрації за фактом несанкціонованого втручання в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ч. 1 ст. 361 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, підозрюваний, на початку 2019 року, обіймаючи посаду заступника начальника відділу, несанкціоновано отримав доступ до робочого облікового запису свого підлеглого.

"Підозрюваний отримав віддалений доступ до серверів ДП “Інформаційні судові системи”, які забезпечують діяльність АІС “Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система”, для запуску алгоритму пошуку та сканування інформації, яка зберігається в системі. Крім цього, чоловік розмістив в системі електронні файли, які за своїми функціями здатні виконувати збір персональних даних з подальшим їх збереженням у визначеній директорії", - повідомили у прокуратурі.

Наразі досудове слідство триває.

Додамо, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) — організаційно-технічна система, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні після ухвалення нових процесуальних кодексів 2017 року.

Нагадаємо, раніше було викрито банду, яка налагодила схему рейдерства через держреєстр.

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