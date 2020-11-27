В Киеве завели дело из-за вмешательства в э-систему судопроизводства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За несанкционированное вмешательство в работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы сообщено о подозрении администратору ГП "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
"... сообщено о подозрении администратору ГП "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации по факту несанкционированного вмешательства в работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ч. 1 ст. 361 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый, в начале 2019 года, занимая должность заместителя начальника отдела, несанкционированно получил доступ к рабочей учетной записи своего подчиненного.
"Подозреваемый получил удаленный доступ к серверам ГП "Информационные судебные системы", которые обеспечивают деятельность АИС "Единая судебная информационно-телекоммуникационная система", для запуска алгоритма поиска и сканирования информации, хранящейся в системе. Кроме этого, мужчина разместил в системе электронные файлы, которые по своим функциям способны выполнять сбор персональных данных с последующим их сохранением в определенной директории", - сообщили в прокуратуре.
На данный момент следствие продолжается.
Добавим, Единая судебная информационно-телекоммуникационная система (ЕСИТС) - организационно-техническая система, обеспечивающая функционирование электронного судопроизводства в Украине после принятия новых процессуальных кодексов 2017 года.
Напомним, ранее была разоблачена банда, которая наладила схему рейдерства через госреестр.