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У Києві затримали "злодія у законі", якого підозрюють у співпраці з спецслужбами РФ – А.Аваков

Київ • УНН

 • 11703 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліція Києва разом з бійцями КОРД затримала відомого уродженця Грузії Гела Кардава, який можливо співпрацює з спецслужбами РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

У Києві затримали "злодія у законі", якого підозрюють у співпраці з спецслужбами РФ – А.Аваков

"Поліція Києва затримала відомого у багатьох країнах злодія у законі. Уродженець Грузії 42-річний Гела Кардава, неодноразово засуджений за тяжкими статтями (розбій, грабіж) затриманий в Києві в результаті спецоперації, проведеної столичної поліцією за участю бійців спецпідрозділу КОРД“.- написав А.Аваков.

За даними міністра Г.Кардаву затримали в одному зі столичних ресторанів разом з “соратниками”.

"Співробітники поліції перевіряють оперативну інформацію про його причетність до скоєння ряду злочинів на території України та зв’язку з членами організованих злочинних угруповань, що діють на території України".- додав А.Аваков.

За його словами, в ході затримання у підозрюваного вилучено, можливо підроблений, паспорт громадянина України на ім’я Голомба Олега Романовича, уродженця Сімферополя.

"З відкритих джерел відомо, що Гела Кардава є одним з організаторів так званих комерційних коронаций злодіїв в законі в пострадянських країнах. Крім того, є інформація про те, що він є штатним агентурними співробітником МВС Росії. Перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами РФ“,- додав А.Аваков.

Міністр нагадав, що Гела Кардава був “коронований” у Москві в 1996 році, коли йому було всього 21 рік, що говорить про високу професійний “кваліфікації”.

Як повідомляв УНН, за 2016 рік правоохоронці примусово видворили за межі України 11 “злодіїв в законі”.

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