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В Киеве задержали "вора в законе", которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ - А.Аваков

Киев • УНН

 • 11703 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полиция Киева вместе с бойцами КОРД задержала известного уроженца Грузии Гела Кардава, который возможно сотрудничает со спецслужбами РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

В Киеве задержали "вора в законе", которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ - А.Аваков

"Полиция Киева задержала известного во многих странах вора в законе. Уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно судимый за тяжелыми статьями (разбой, грабеж) задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД" .- написал А .Аваков.

По данным министра Г.Кардава задержали в одном из столичных ресторанов вместе с "соратниками".

"Сотрудники полиции проверяют оперативную информацию о его причастности к совершению ряда преступлений на территории Украины и связи с членами организованных преступных группировок, действующих на территории Украины" .- добавил А.Аваков.

По его словам, в ходе задержания у подозреваемого изъято, возможно поддельный паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя.

"Из открытых источников известно, что Гела Кардава является одним из организаторов так называемых коммерческих коронаций воров в законе в постсоветских странах. Кроме того, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ" , - добавил А.Аваков.

Министр напомнил, что Гела Кардава был "коронован" в Москве в 1996 году, когда ему было всего 21 год, что говорит о высокой профессиональной "квалификации".

Как сообщал УНН, за 2016 год правоохранители принудительно выдворили за пределы Украины 11 "воров в законе" .

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